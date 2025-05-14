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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Bajo hamlesi! İşte Kartal'ın ilk teklifi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Bajo hamlesi! İşte Kartal'ın ilk teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, Slovakya Ligi ekiplerinden Dunajska Streda'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine aldı. Genç oyuncunun transferi için siyah-beyazlı kulüp ilk teklifini yaptı. İşte o teklif... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:47
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Bajo hamlesi! İşte Kartal'ın ilk teklifi

Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha Mahmudu Bajo transferinde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Africafoot kaynalık habere göre; siyah-beyazlıların kulübü Dunajska Strada'nın 2 milyon Euro'yu bulan bir teklifle kapısını çaldığı belirtildi. Ancak Slovak ekibinin en az 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

Ayrıca haberde oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve bu nedenle de Beşiktaş'a transfer olmak adına baskı yaptığı ifade edilirken, siyah-beyazlıların transferde elinin güçlendiği ortaya çıktı.

Bu sezon Dunajska Strada forması ile 34 maça çıkan Bajo, Gambiya Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terletti.

İŞTE AFRICAFOOT'TA YER ALAN O HABER:

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