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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Sambacı stoper: Ze Vitor!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Sambacı stoper: Ze Vitor!

Savunmasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Portekiz ekibinin 24 yaşındaki stoperi Ze Vitor geldi. Nacional’de forma giyen oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Sambacı stoper: Ze Vitor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Siyah beyazlılara menajerler aracılığıyla Portekiz ekibi Nacional'de forma giyen Ze Vitor'un teklif edildiği öğrenildi.

Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında. Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

Takvim'in haberine göre; Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Portekiz temsilcisiyle 32 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 2 gol kaydeden 1.89'luk savunmacı hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

24 yaşındaki Sambacı, Temmuz 2024'te Brezilya ekibi Tombense'den Nacional'e transfer olmuştu. Portekiz ekibinin formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Ze Vitor söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

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