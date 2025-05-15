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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Beto ile coşacak!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Beto ile coşacak!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet hattını güçlendirme peşinde. Everton’ın golcüsü Beto’ya satın alma opsiyonlu kiralık teklif verileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Beto ile coşacak!

Forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Everton'un santrforu Beto'yu radarına aldı. A Bola gazetesinin haberine göre; Portekizli oyuncuların performanslarından memnun olan siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Everton takımında forma giyen Beto ile yakından ilgilendiğini duyurdu. Kontratı 2027 yazında sona erecek olan tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 32 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Beto, Udinese'den Everton'a 25 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

YAKINDA BİR SÜRPRİZ OLABİLİR

Solskjaer'in isteği üzerine 27 yaşındaki golcünün menajerleri ile görüşmelere başlandığını yazan gazete, "Kısa sürede sıcak gelişmeler yaşanabilir. Beto, Türkiye'ye giderse sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı. 1.94 boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarının yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor. Yönetim, piyasa değeri 20 milyon euro gösterilen Portekizli golcüyü, Joao Mario'da olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Kariyerinde 206 karşılaşmada forma giyen Beto, 65 kez fileleri havalandırmayı başardı. 9 asiste imza atan Portekizli golcü, Everton kariyerinde 69 maçta oynadı. 15 gol ve 2 asisti var.

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