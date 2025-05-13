Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Alex Chamberlain...

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

ALEX CHAMBERLAİN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.