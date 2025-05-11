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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!

Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!

Beşiktaş, sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai için açıklama yaptı. Stoper oyuncusunun takip amaçlı hastanede olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 22:24
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Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!

BEŞİKTAŞ'da Süper Lig'in 35'inci haftasında bugün 4-1 kazanılan Adana Demirspor müsabakasının 19'uncu dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması sonucu maçı tamamlayamayan Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Adanademirspor müsabakasının 19. Dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai Acıbadem Fulya hastanesinde gözlem altındadır yapılan nörolojik değerlendirme beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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