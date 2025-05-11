Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den transfer açıklaması: Başkanımızla görüştük

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Adana Demirspor maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan golcü, ayrılığı yönünde çıkan iddalara yanıt verdi. İşte o açıklamalar...

"BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK"

"Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız."

"BURADA MUTLUYUM"

"Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum."