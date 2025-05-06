CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! Yapılacak teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi hücum bölgesine takviye için Marko Livaja’yı takibe aldı. Hajduk Split forması giyen tecrübeli golcü ile bir ön görüşmenin yapıldığı iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! Yapılacak teklif ortaya çıktı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kaliteli bir forvet transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan Ligi'nin yıldız ismi Marko Livaja'yı gündemine aldı. Hem skor üreten hem de arkadaşlarını besleyen oyun tarzıyla dikkat çeken Hajduk Split forması giyen ve 30 Haziran 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, İstanbul seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

27 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 32 maça çıkan 1.84 boyundaki Marko Livaja, 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Livaja, hücum hattında çeşitlilik yaratabilecek potansiyele sahip. Beşiktaş yönetiminin, Livaja için 6-7 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde, Hırvat futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İstanbul'un yolunu tutması bekleniyor.

Türk Telekom
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı?
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda sürpriz kutlama!
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti! Ankara Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
F.Bahçe'ye Mourinho külfeti!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! 01:04
Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! 01:04
Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! 01:04
Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." 01:04
Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! 01:04
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... 01:04
Amrabat'a sürpriz talip! Amrabat'a sürpriz talip! 01:04
F.Bahçe'den Sane hamlesi! F.Bahçe'den Sane hamlesi! 01:04
Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! 01:04
G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! 01:04
Necip Uysal’dan fair-play dersi! Necip Uysal’dan fair-play dersi! 01:04