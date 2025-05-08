Hataya yer yok

Avrupa kupalarına katılmak için büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Solskjaer gelecek sezonun adımlarını atmaya şimdiden başladı. "Transferde hata yapma lüksümüz yok. Kalan haftalarda savaşan oyuncuların takımdaki yerleri belli olacak" diyen Norveçli çalıştırıcı, önümüzdeki sezon gidecek ve kalacak futbolcuların listesini yapmaya başladı. Ole Gunnar Solskjaer, Mustafa'yı kesin olarak takımda görmek istediğini Semih'e gelecek tekliflerin ise değerlendirilebileceğini söyledi.

HAALAND BENZETMESİ

Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteğinin Haaland'a benzediğini ve onu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Solskjaer, "Çok iyi potansiyeli var. Gelecek sezon maçlarda daha çok süre alacak" dedi. Semih Kılıçsoy ise hem milli takım, hem de Beşiktaş için gelecek planları yapıyor. Aynı zamanda Semih, Avrupalı scoutların da ilgisini çekiyor. Genç futbolcu için kulübe ciddi teklifler gelmesi halinde bu oyuncunun yuvadan uçabileceği ifade edildi.

FİLM YILDIZI GİBİ

Beşiktaş'ın Norveçli Hocası'na ülkesinin basınından övgü geldi. Taraftarların yaptığı paylaşımlara yer verilen haberlerde "Ole film yıldızı gibi" ifadesi kullanıldı. Norveçli hocanın, Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti, hocalık kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak gösterildi. Solskjaer yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Kulüp harika" diye konuştu.