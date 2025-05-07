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Haberler Beşiktaş Listeler belli oldu

Listeler belli oldu

Beşiktaş'ta Pazar günü gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için aday olan mevcut Başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy, Yönetim Kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim ettiler. Adalı listesinde 3 değişikliğe giderken, aday olan Aksoy da listesini sundu. İki isim Pazar günü başkanlık için sandıkta yarışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Listeler belli oldu

Beşiktaş'ta Pazar günü gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için aday olan mevcut Başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy, Yönetim Kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim ettiler. Adalı listesinde 3 değişikliğe giderken, aday olan Aksoy da listesini sundu. İki isim Pazar günü başkanlık için sandıkta yarışacak.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Hakan Daltaban Murat Kılıç Kaan Kasacı Uğur Fora Orhan Özalp Toygun Batallı Çağatay Abraş Özhan Arseven Merve Öztopaloğlu Mehmet Sarımermer

GÜRKAN AKSOY'UN LİSTESİ

Levent Önkol Işık Dumrul Tolga Bal İsmail Tatlılık Feridun Özgiden Ali Kızıltaş Cem Şendur Safiye Taylan Bülent Erunsal Çetin Yıldırım

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