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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sol bek çıkmazı

Sol bek çıkmazı

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir viraja çıkacak olan Beşiktaş'ta sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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Sol bek çıkmazı

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir viraja çıkacak olan Beşiktaş'ta sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Hatayspor mücadelesi öncesinde Masuaku cezası nedeniyle, Bakhtiyor ise sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek. Solskjaer, yeni bir yol arıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda ceza ve kadro tercihi nedeniyle 3 maç kaçıran Masuaku'nun yokluğunda iki karşılaşmada Bakhtiyor, 1 mücadelede ise Emirhan oynamıştı. Bakhtiyor olmadığı için bugünkü maçta Tayyip Talha'nın savunmanın ortasına, Emirhan'ın da sol beke geçmesi bekleniyor.

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