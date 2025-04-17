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Haberler Beşiktaş Sergen zirvede

Sergen zirvede

Siyah-beyazlılar son 5 yılda 10 değişik teknik adamla çalıştı. 680 gün ile en fazla görevde kalan Sergen Yalçın oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Sergen zirvede

Beşıktaş, son yıllarda teknik direktör istikrarını sağlayamazken, göreve gelen isimler kısa sürede yerlerini yenilerine bırakıyor. 2020 yılından bu yana siyahbeyazlı takımda tam 10 farklı teknik adam görev aldı. Bu isimler arasında bazıları geçici süreliğine takımın başına geçerken, bazıları ise uzun vadeli planların parçası olarak göreve getirildi.

EN KISA ÇALIMBAY

Göreve gelen teknik direktörler arasında Önder Karaveli, Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe, özellikle geçici çözümler olarak dikkat çekti. En uzun süre görevde kalan isim ise 680 gün ile Sergen Yalçın oldu. Onu 343 günle Şenol Güneş takip etti. En kısa görev süresine sahip teknik adam ise sadece 41 gün ile Rıza Çalımbay oldu. Solskjaer ise 19 Ocak 2025 tarihinden itibaren görevini sürdürüyor.

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