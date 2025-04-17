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Beşiktaş Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:18
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Beşiktaş Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyool Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, idmanı takip edip futbolcularla sohbet etti.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İzmir'e gidecek.

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