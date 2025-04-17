Beşiktaş Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyool Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, idmanı takip edip futbolcularla sohbet etti.
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İzmir'e gidecek.