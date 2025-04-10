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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın oyuncusu değil

Beşiktaş’ın oyuncusu değil

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta sezon bitti. Niye genç futbolcuları oynatmıyorsunuz? Arroyo'yu niye aldınız. Mustafa'yı daha çok oynat. İmmobile kötü oyuncu mu, bence değil ama Beşiktaş ve Türkiye Ligi için doğru oyuncu değil. Sezon başında taraftarlar kızdı bana ama benim olmaz dediğim bir oyuncunun da olduğunu hiç görmedim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş’ın oyuncusu değil
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta sezon bitti. Niye genç futbolcuları oynatmıyorsunuz? Arroyo'yu niye aldınız. Mustafa'yı daha çok oynat. İmmobile kötü oyuncu mu, bence değil ama Beşiktaş ve Türkiye Ligi için doğru oyuncu değil. Sezon başında taraftarlar kızdı bana ama benim olmaz dediğim bir oyuncunun da olduğunu hiç görmedim" dedi.
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