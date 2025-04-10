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Haberler Beşiktaş Rafa’nın gözü Gomez’in rekorunda

Rafa’nın gözü Gomez’in rekorunda

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti. Siyah- beyazlılar ile bu sezon 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu 10 gole daha katkı yaparsa 28 gol ve 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez'i geçecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Rafa’nın gözü Gomez’in rekorunda
Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti. Siyah- beyazlılar ile bu sezon 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu 10 gole daha katkı yaparsa 28 gol ve 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez'i geçecek.
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