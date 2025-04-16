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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Weghorst'un menajerinden flaş transfer açıklaması! "Bu yaz Türkiye'ye gelir"

Weghorst'un menajerinden flaş transfer açıklaması! "Bu yaz Türkiye'ye gelir"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un menajerinden oyuncunun transfer durumuna dair dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 20:48
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Weghorst'un menajerinden flaş transfer açıklaması! "Bu yaz Türkiye'ye gelir"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta bir dönem kiralık olarak forma terleten Wout Weghorst ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hollandalı futbolcunun menajerinden Radyospor'a dikkat çeken açıklamalar geldi.

Wout Weghorst'u geçen yaz Beşiktaş'a önerdiklerini ancak ret cevabı aldıklarını söyleyen menajeri, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu." dedi.

"BU YAZ TÜRKİYE'YE GELİR"

Hollandalı yıldızın bu yaz Türkiye'ye gelebileceği belirtildi. "Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar" ifadeleri kullanıldı.

Weghorst'un Galatasaray'da forma giyen Alvaro Morata'dan iyi olduğunu savunan menajeri, "Weghorst, Morata'dan daha iyi... Galatasaray'ın oyun yapısına da tam olarak uyuyor. Osimhen'le birlikte oynatabilirsiniz. Birbirini tamamlayan 2 santrafor olur. Mücadele güçleri ile birbirlerine alan açarlar." açıklamasında bulundu.

Hollandalı golcünün Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine geçebileceğini de ifade edildi ve "Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığını yapar, onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu." açıklaması yapıldı.

Son olarak ise yıldız ismin İstanbul takımında oynamak istediği aktarıldı. "Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ama Ajax'la anlaşmak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor. Oradan kolaylıkla futbolcu transfer edemezsiniz" ifadelerine yer verildi.

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