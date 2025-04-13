Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ernest Muçi...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılardan son olarak RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.