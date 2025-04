TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş orta sahasını kuzeyde buldu! Solskjaer'in vatandaşı geliyor

Kartal'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre, 27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Old Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.