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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş orta sahasını kuzeyde buldu! Solskjaer'in vatandaşı geliyor

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş orta sahasını kuzeyde buldu! Solskjaer'in vatandaşı geliyor

Beşiktaş, mevcut sezonda Avrupa kupalarına katılabilmek için ligi üst sıralarda bitirmeyi amaçlarken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılar orta sahaya muhakkak bir takviye yapmak isterken gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş orta sahasını kuzeyde buldu! Solskjaer'in vatandaşı geliyor

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Kartal'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre, 27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Old Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.

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