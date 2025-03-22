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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 15:13
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Beşiktaş Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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