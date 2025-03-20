Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi talebini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini belirtti. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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Hürriyet'in haberine göre, Adalı, ligin kritik haftalara girdiğini vurgulayarak, "Galatasaray ile oynayacağımız maç Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri. Yabancı hakem konusunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Umuyorum ki federasyon bu konuda olumlu bir yanıt verecektir" şeklinde konuştu.
TFF cephesinden bu talebe net bir yanıt verilmezken, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların ardından Beşiktaş'ın başvurusuna dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
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