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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi talebini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini belirtti. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 12:43
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Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Slavko Vincic'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanmasının ardından Beşiktaş da benzer bir uygulamanın kendi maçları için geçerli olmasını istiyor.

Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Konuyla ilgili konuşan Adalı, "Madem bu kapı açıldı, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yabancı hakem görmek istiyoruz" dedi.

Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Beşiktaş Kartalları Derneği'nin iftar yemeğinde konuşan Adalı, 29 Mart'ta Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin olarak da "Bu derbide kesinlikle yabancı hakem istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Hürriyet'in haberine göre, Adalı, ligin kritik haftalara girdiğini vurgulayarak, "Galatasaray ile oynayacağımız maç Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri. Yabancı hakem konusunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Umuyorum ki federasyon bu konuda olumlu bir yanıt verecektir" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

TFF cephesinden bu talebe net bir yanıt verilmezken, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların ardından Beşiktaş'ın başvurusuna dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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