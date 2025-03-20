Serdal Adalı'dan yabancı hakem hamlesi! TFF ile görüşecek

Hürriyet'in haberine göre, Adalı, ligin kritik haftalara girdiğini vurgulayarak, "Galatasaray ile oynayacağımız maç Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri. Yabancı hakem konusunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Umuyorum ki federasyon bu konuda olumlu bir yanıt verecektir" şeklinde konuştu.