KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Gaizantep FK maçını 2-1 kaybeden Kara Kartal'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tekrar çıkış arayan siyah-beyazlılar, zorlu Konya deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Bu sezon 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Recep Uçar yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise son 5 haftada sadece 4 puan toplayabildi. 28 puanla 14. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Prip, Yusuf Erdoğan, Melih Bostan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

IMMOBILE 6 MAÇ SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Ciro Immobile, Gaziantep FK maçında attığı penaltı golüyle 6 maçlık gol atamama orucuna son verdi. Son golünü Bodrum FK maçında kaydeden İtalyan yıldız, Tümosan Konyaspor maçında da fileleri havalandırmayı amaçlıyor. Bu sezon 22 lig maçında süre alan 35 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligin 27. haftasında Gaziantep FK karşısında ilk lig mağlubiyetini alan Ole Gunnar Solskjaer, Tümosan Konyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Hücum yollarında daha etkili olmaya çalışacak siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında tekrar çıkış arıyor. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimlerle gol bulmaya çalışacak Kara Kartal'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor.

9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş'ın 9 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi. En son mağlubiyetini Adana Demirspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde tekar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Üst üste aldığı 3 puanlar sayesinde 4. sıraya kadar yükselen Kara Kartal, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

KONYASPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da Blaz Kramer ve Umut Nayir sarı kart cezalarından dolayı forma giyemeyecek. Hücum yollarında önemli oyuncularından yararlanamayacak Recep Uçar'ın nasıl çözüm bulacağı merak ediliyor. Kümede kalma yolunda her puana ihtiyaç duyan yeşil-beyazlıların, siyah-beyazlılarla oynanacak lig maçında Melih Bostan'a süre vermesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş 58. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 10'unu yeşil-beyazlılar kazanırken, 30 mücadeleyi de siyah-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.