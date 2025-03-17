Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Konya mağlubiyetinin ardından...

Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak. Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Başkan Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında. Takvim'de yer alan habere göre, siyah-Beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda Teknik Direktör Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki gollerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor. Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Kartal'da, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor.

TARAFTAR İSYANDA!

Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.