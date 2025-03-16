Solskjaer taraftarlardan özür diledi: "Değişim şart"

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı hak etmediklerini söyleyen Solskjaer, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..." dedi. İngiliz hoca, "Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.