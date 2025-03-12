Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları da sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda düşünülemeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılar, iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
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SEMİH DE GİDİYOR
Sezon başında Aston Villa'nın 15 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Hasan Arat yönetiminin aksine Serdal Adalı yönetimi oyuncudan maddi gelir sağlamak istiyor.
Gelecek 15 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul edecek olan yönetim, İngiliz ekibi Newcastle ile oyuncunun durumunu görüşmüş ancak somut bir adım atılmamıştı.
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