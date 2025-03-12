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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları da sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda düşünülemeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılar, iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 12:19
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Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Beşiktaş'ta 2025/26 sezonu için çalışmalara hız verildi.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

MUÇI YOLCU

Siyah-beyazlılarda beklenen katkıyı veremeyen Ernest Muçi de geçen sezon ara transfer döneminde birlikte geldiği Al-Musrati gibi elden çıkartılacak.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Bu sezon sadece Konya maçında 90 dakika forma şansı bulabilen ve formayı bir türlü kalıcı olarak sırtına geçiremeyen Muçi'ye gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

SEMİH DE GİDİYOR

Sezon başında Aston Villa'nın 15 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Hasan Arat yönetiminin aksine Serdal Adalı yönetimi oyuncudan maddi gelir sağlamak istiyor.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Gelecek 15 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul edecek olan yönetim, İngiliz ekibi Newcastle ile oyuncunun durumunu görüşmüş ancak somut bir adım atılmamıştı.

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