Spor yazarları Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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TURGAY DEMİR – ÇÖZÜM BELLİ
Futbol evrensel bir oyundur ve nasıl ki, en iyi yabancı futbolcuları, teknik direktörleri getiriyorsak, en iyi yabancı hakemleri de getirmeliyiz… İki kere iki dört… Eğer bu TFF gerçekten adil bir yarış ortamı oluşturmak için geldiyse en azından kalan tüm derbileri yabancı hakemle oynatacaktır.
Dün bir kez daha gördük ki, iş bilmez bir hakem oynayanları frenleyip, oyunu sabote edenleri ödüllendirdi. Beşiktaş son derece rahat, öz güvenli başladı maça ve oynadı, oynamaya çalıştı. Golünü attı, bir çok da pozisyon buldu. Kartal'ın tek düşüncesi oynamaktı. Buna karşılık her pozisyonda tekme atan, hakemin kartları es geçmesiyle cesaretlenen, skor istedikleri hale gelince ise maçı öldürmek için her yolu deneyen Gaziantepli oyuncuların en büyük destekçisi ise yaptıklarına göz yuman Zorbay Küçük'tü.
Sahada bir yabancı hakem olsa, Gaziantep FK ilk yarıda 10, ikinci yarıda 9 kişi kalır, atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirdi. Deve güreşi yaparak İmmobile'nin düşürüldüğü pozisyonda da Beşiktaş lehine penaltı verilirdi… İyi oynadıkları dönemde 1-0'dan sonra dört net pozisyonu kaçıran siyah-beyazlı oyuncuları kolluyorum ya da aklıyorum zannedilmesin.
Son çizgiye inmeyi bilmeyen, önünde duvar gibi duran rakibe rağmen deyim yerindeyse "dümdük" orta yapan Rashica, son vuruşları berbat olan İmmobile ve hatta Onur varken sağ kanatta devşirme Tayyip Talha'yı kullanan Solksjaer de hakem kadar sorumludurlar bu skordan… Dediğim şu dur ki; bazı kendi hatalarına rağmen maçı rahat kazanması gereken Beşiktaş'ı Zorbay Küçük durdurdu. Bir hakemin görevi ise kesinlikle bu değildir. En azından ben öyle biliyorum.
SİNAN VARDAR – HAKEM KÖTÜYDÜ
Beşiktaş maça geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz sevgili dostum Edip Akbayram'ın "Çocuklar İnanın" tezahüratıyla başladı. İyi günlerde "Çocuklar İnanın", kötü günde "Başın öne eğilmesin"le Beşiktaş tribünlerinde hep yaşayacaksın Sevgili kardeşim! İstanbul'da güzel bir hava var, mübarek Ramazan ayı nedeniyle tribünlerin dörtte üçü dolu. Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek için Gaziantep'le karşılaşıyor.
Bodrum ve Kayserispor'un kazanmalarıyla birlikte ligin altı adeta alev almış durumda. Gaziantep'in puana ihtiyacı var. İki takım da vasat bir futbolla başladı; pozisyon sayısı ve üretkenlik neredeyse yok denecek kadar az. Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle ayağa pas oynamaya çalışıyor. Gedson'un dikine koşuları ve Masuaku'nun ortalarıyla atak yapmaya çalışıyor. Oyun sıkışmışken, Rafa Silva yerde kaldı ve hakem haklı olarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı golünden sonra iki takım da etkili olamadı ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı Beşiktaş vitesini bir üst seviyeye çıkardı. Rafa Silva da kalitesini iyice ortaya koyarak Beşiktaş'ın daha fazla atak bulmasını sağladı. Şunu söylemeden geçemeyeceğim: Rafa Silva'yı izlemek harika bir şey. Çok klas bir oyuncu, gerçekten gözlerimizin pasını siliyor. Dakika 60'ı gösterdiğinde Maxim, duran topta iyi kesti, Arda golü attı. Bir Arda Kardeşler daha sahadaydı, buz gibi penaltıyı vermedi.
Aynı yönetimiyle devam etti ve ters kararlarıyla bu maçta centilmence maçı izleyen seyirciyi bile çıldırttı. Zorbay Küçük yine saç baş yoldurdu. Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru olsa da; ne desek boş, ne yazsak zor bay! 87. dakikada Furkan Soyalpin attığı gol ile Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı. Zorbay Küçük'ün ne kadar küçük olduğunu biliyorduk ama Beşiktaş bu durumu hak etmedi.
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