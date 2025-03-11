Spor yazarları Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Beşiktaş lehine VAR'a yaslanmadan verdiği penaltı net doğru. Kayarak gelen Viana yediği çalım sonrası sağ eli ile Rafa Silva'yı ayağından çekerek düşürüyor. Bu çekme eylemi kırmızı kart olmalıydı. Çünkü kale Rafa'nın karşısında bariz gol şansı çekerek tutarak yapılan eylem kart sarı değil kırmızı olmalıydı. G.Antepli diğer oyuncu Husic kademede değil gerideydi. G.Antep'in attığı golün hemen öncesi Boateng topla elle oynuyor, gol iptali doğru. Chamberlain'in 55'de Ogün'ün ayağına basması sarı olmalıydı, vermedi. Sarısı olan Ogün'ün 58'de Chamberlain'e yaptığı faul de ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ama UEFA tavsiyesi aklına geldi herhalde bir 'tık' sabretti. Ancak bu net fauldü.

Emirhan ve Sorescu karşılıklı sportmenlik dışı davranınca sarı kart gördüler. Sorescu sarı karttan sonra bir alkışlama yaptı. Ekranda kime yaptığını göremedik. Hakeme yaptı ise ihraç olmalıydı. G.Antep ceza alanı içinde 72'de Viana ile İmmobile güreşinde başlatan İmmobile idi hakem ne penaltı ne defans lehine 'faul' dedi. En kötü kararı verdi 'devam' dedi. Viana ikinci sarıdan kırmızı doğru lakin geç kalınmış bir kırmızı. Hatta direk kırmızı göstermiş olsa kabul görürdü. Çünkü gaddarlık içeren bir fauldü.Gösterdiği ve göstermediği kartlar çok tartışma yaratacak. Bir FIFA hakemi için kabul görmeyen çok konuşulacak ve çok eleştirilecek kötü performans oldu.