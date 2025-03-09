  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a dev gelir! 9.5 milyar TL...

Beşiktaş'a dev gelir! 9.5 milyar TL...

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı yönetiminde kritik kararlar alınmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak yapılacak o kritik hamleyle 9.5 milyar TL'lik gelirin sahibi olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 12:56
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a dev gelir! 9.5 milyar TL...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve geldiği günden itibaren dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı. Siyah beyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.

Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyah beyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.

İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı!
F.Bahçelilere Yusuf Akçiçek müjdesi!
DİĞER
Kardelenler'in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG'ye tepki
Mertens'e sürpriz teklif! Buruk...
PSG'den Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas'ta Manaj şoku! Sivas'ta Manaj şoku! 13:44
Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! 13:41
Beşiktaş'a dev gelir! Beşiktaş'a dev gelir! 12:56
Vincic'e dev maçta görev! Vincic'e dev maçta görev! 12:46
Net Global Sivasspor-Göztepe | CANLI Net Global Sivasspor-Göztepe | CANLI 12:27
G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı 12:12
Daha Eski
UEFA'dan Trabzonspor'a teşekkür! UEFA'dan Trabzonspor'a teşekkür! 12:08
İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! 11:58
GS - FB maçı hangi kanalda? GS - FB maçı hangi kanalda? 11:54
F.Bahçelilere Yusuf Akçiçek müjdesi! F.Bahçelilere Yusuf Akçiçek müjdesi! 11:46
Nice-Lyon maçı ne zaman? Nice-Lyon maçı ne zaman? 11:41
Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman? Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman? 11:39