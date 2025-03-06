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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Mustafa Hekimoğlu'na sürpriz talip!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Mustafa Hekimoğlu'na sürpriz talip!

Beşiktaş'ın bu sezon fark yaratan isimlerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 17 yaşındaki futbolcu için Hollanda devinin teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Mustafa Hekimoğlu'na sürpriz talip!

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sıcak bir gelişme yaşandı. Genç golcüyü Hollanda devi Ajax'ın yakından takip ettiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Ajax'ın izlettiği genç oyuncu havuzunda yer alan Mustafa için sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 394 dakika sahada kalan genç golcü söz konusu süreçte 1 gol, 1asistlik performans sergiledi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP İLGİYİ DOĞRULADI

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup da Ajax'ın Mustafa'ya olan ilgilisini "Geçen Ajax'ın altyapı maçına gittim. Bir yöneticiyle görüştüm. Bana Mustafa'yı sordu, 'Onu da tanıyoruz' dedi. Takip ediyorlar ama yeterince süre bulamıyor" ifadeleriyle duyurdu. İngiliz ekiplerinin de takip ettiği 1.86'lık golcüye güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor. Mustafa'nın kontratı 2028'de sona erecek.

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