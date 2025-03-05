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Haberler Beşiktaş Adalı'ya tam destek

Adalı'ya tam destek

29 Aralık’ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı’nın bir dönem daha devam etmesi için camia kenetlendi. Eski başkanlar Adalı’ya destek verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Adalı'ya tam destek

Sezona Hasan Arat ile başlayan ve daha sonra Hüseyin Yücel ile devam eden Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılan başkanlık seçiminde koltuğa oturan Serdal Adalı, camiadan tam not aldı. Zor zamanda elini taşın altına koyan ve yaptığı hamlelerle siyah-beyazlıları bulunduğu zor durumdan çıkarmaya başlayan Adalı, Solskjaer'i takımın başına geçirerek değişimi başlattı. Ardından takımı gençleştiren ve borç yükünü hafifletmeye başlayan Adalı'ya büyük destek geldi.

YENİDEN ADAY OLACAK

Taraftarların beğenisini toplayan Adalı'ya eski başkanlar Fikret Orman ve Hüseyin Yücel de desteklerini açıkladı. Siyah-beyazlı camiadaki seçim ortamlarının artık sona ermesi gerektiğini savunan eski başkanlar, Adalı'nın yazın yapılacak seçimde de göreve devam etmesi görüşünde birleşti. Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi'nin de Adalı döneminde kulübe sık sık ziyarette bulunduğu ve destek verdiği biliniyor. Adalı da seçimlerde aday olacak

DEDİĞİNİ YAPIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ön görüsü gerçekleşiyor. Ligi ilk üç sıra içerisinde tamamlayıp kupada finale gitmek istediklerini belirten Adalı, kısa süre içerisinde hedeflediği yolda ilerliyor. Siyah-beyazlılar üçüncü sıra için önemli bir avantaj sağlarken, kupada da çeyrek finali yükseldi. Ayrıca maliyetli isimler yerine takıma genç oyuncular dahil ediliyor.

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