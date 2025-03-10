TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

KESENİN AĞZI AÇILACAK Siyah beyazlıların Isco'ya Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da belirtildi. Isco, oyunun temposunu yönetme becerisiyle, teknik kalite ve tecrübesiyle Süper Lig'e uyum sağlayabileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Isco'yu hücuma liderlik edecek ideal oyuncu olarak gördüğünün altı çizildi.