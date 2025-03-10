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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, yönünü yaz transfer dönemine döndü. Siyah beyazlıların Real Betis'in tecrübeli 10 numarası için kesenin ağzını açtığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 16:01
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

Real Betis formasıyla yeniden eski günlerindeki performansını yakalayan ve dikkatleri üzerine çeken İspanyol yıldız Isco için Süper Lig iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Isco, Real Madrid'den ayrılmasının ardından Sevilla'da beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki oyuncu Manuel Pellegrini yönetiminde Real Betis'te adeta küllerinden doğdu. Bu sezon özellikle yeteneği ve liderliği ile ön plana çıkan Isco, birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

KARTAL DEVREDE

İspanyol basınından El Nacional'in servis ettiği habere göre gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Isco'nun transferi için en ısrarcı kulüp.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Siyah beyazlıların Isco'ya Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da belirtildi. Isco, oyunun temposunu yönetme becerisiyle, teknik kalite ve tecrübesiyle Süper Lig'e uyum sağlayabileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Isco'yu hücuma liderlik edecek ideal oyuncu olarak gördüğünün altı çizildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

SON SÖZ ISCO'NUN

Betis, yıldız futbolcuyu takımda tutmaya çalışacak ancak Beşiktaş'ın oyuncuya sunacağı yüksek teklif şartları değiştirebilir. Eğer Beşiktaş ısrar ederse, son karar Isco'nun elinde olacak.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco

Betis'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Isco bu sezon 17 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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