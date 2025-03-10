TRANSFER HABERİ | Beşiktaş kesenin ağzını açıyor! 10 numara İspanyol Isco
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, yönünü yaz transfer dönemine döndü. Siyah beyazlıların Real Betis'in tecrübeli 10 numarası için kesenin ağzını açtığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)
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KESENİN AĞZI AÇILACAK
Siyah beyazlıların Isco'ya Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da belirtildi. Isco, oyunun temposunu yönetme becerisiyle, teknik kalite ve tecrübesiyle Süper Lig'e uyum sağlayabileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Isco'yu hücuma liderlik edecek ideal oyuncu olarak gördüğünün altı çizildi.
SON SÖZ ISCO'NUN
Betis, yıldız futbolcuyu takımda tutmaya çalışacak ancak Beşiktaş'ın oyuncuya sunacağı yüksek teklif şartları değiştirebilir. Eğer Beşiktaş ısrar ederse, son karar Isco'nun elinde olacak.
Betis'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Isco bu sezon 17 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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