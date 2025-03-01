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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın 30 Kasım 2024 itibarıyla borcu 14 milyar 807 milyon 39 bin 667 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 12:00
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğu duyuruldu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün bir önceki borcu ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.

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