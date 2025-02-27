Beşiktaş'tan flaş açıklama: Resmi başvurumuz yapılmıştır

Beşiktaş, 2024 yılı içerisinde kulübün bilişim sistemlerine kasıtlı bir müdahale yapıldığına dair vardığı sonuçlar neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İşte siyah beyazlı taraftarların dikkatini çeken o açıklama ve raporlar sonucunda bilişim sistemlerinde tespit edilen kasıtlı müdahale/müdahaleler...

KAMUOYUNA DUYURU

2025 yılı ocak ayında göreve geldiğimizde yaptığımız incelemeler sonucunda, 2024 yılı kasım ayında Exchange Mail Sunucusunun arıza yaparak kullanılamaz hale geldiğini ve bu süreçte yedeklere de ulaşılamadığını tespit ettik. Sistemin yaklaşık 20 gün sonra yeniden veri tabanları oluşturularak çalışır hale getirildiği belirlenmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz personel görüşmelerinde, çok sayıda çalışanımızın eski maillerine erişemedikleri, bazı kullanıcılara eski maillerinin aktarımının gerçekleştiği bilgisi verilmiş olsa da onların da birçok maile ulaşamadığı tarafımıza iletilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, Exchange Mail Sunucusu ve içerisindeki verileri tespit etmek, gerekli görülmesi halinde kurtarma çalışmaları yapmak ve ilgili mail hesaplarını eksiksiz şekilde aktarabilmek amacıyla detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Hazırlanan teknik raporlar neticesinde gerekli hizmet alımı ve yatırım şartnameleri oluşturularak ilgili süreçler başlatılmıştır.

Ancak 6 Şubat 2025 tarihinde kulübümüzde bulunan File Server üzerinde yapılan incelemelerde, Denetim Kurulu tarafından incelenen 2024 yılına ait PDF formatındaki dosyaların kaybolduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili uzman ekipler tarafından yürütülen detaylı incelemelerde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

-Silinme sonrası yedekleme sistemlerinde de veri kaybı yaşandığı,

-Herhangi bir log kaydına erişilemediği,

-Mevcut DLP sunucularına erişilemediğinden bu silme işlemimin nasıl ve kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği ancak bu işlemin kasıtlı ve bilinçli olarak yapıldığına dair güclü şüphelerin bulunduğu tarafımıza rapor edilmiştir.

Denetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor, 25 Şubat 2025 Salı günü yayınlanmış olup, ilgili raporun 13. sayfasında detaylı şekilde yer almaktadır.

Yaşanan bu gelişmelerin kulübümüz bilişim sistemlerine kasıtlı bir müdahale yapıldığına dair kuvvetli kanaat oluşturması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilişim sistemine yetkisiz erişim, sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında resmi başvurumuz yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.