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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 30 milyon euroluk Gedson Fernandes operasyonu!

Beşiktaş'ta 30 milyon euroluk Gedson Fernandes operasyonu!

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in %50 hissesini tam yapmak için Benfica ile anlaşmanın yollarını arıyor. Eğer anlaşma olursa yönetim Portekizli yıldızı Rus ekiplerine pazarlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta 30 milyon euroluk Gedson Fernandes operasyonu!

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Beşiktaş, Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kısmı için 6 milyon euro harcamıştı. Siyah-beyazlı forma altında kariyerinin en skorer dönemini yaşayan yıldız orta saha, bu sezon bütün kulvarlarda çıktığı 35 maçta 2 bin 963 dakika süre alarak 8 gol, 2 asistle oynadı. İstikrarı ile ön plana çıkan 26 yaşındaki oyuncunun, takımda kalması çok isteniyor.

Beşiktaş, yarı hissesine sahip olduğu ve bu sezon orta sahada yıldızlaşıp takımının dinamosu olan Gedson Fernandes'in tamamını almak için bastırıyor. Portekizli yıldız için ülkesinin basınından Ojogo'ya göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 26 yaşındaki orta sahanın Benfica'da bulunan yüzde 50'lik hissesi için 7 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Benfica'nın bu teklife sıcak bakmasa da değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Siyah beyazlılar, 30 milyon euro talep ettiği Gedson Fernandes için Rus ekipleri Spartak Moskova ve Zenit'ten gelen 20 milyonluk teklifleri son günde reddetmişti.

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