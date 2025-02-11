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Haberler Beşiktaş Başlangıç noktası Sivas

Başlangıç noktası Sivas

Bir ay önce Türkiye Kupası’nda Sivas’ı yenerek kupaya galibiyetle başlayan Beşiktaş, şimdi de Süper Lig’de rakibini aynı sahada yine mağlup edip haftalar sonra deplasman sevinci yaşadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Başlangıç noktası Sivas

Bu sezon dalgalı günler ve haftalar yaşayan Siyah Beyazlılar, yeni yönetimi ve yeni teknik direktörüyle krizli, kaoslu ortamdan çıkarak yaralarını bir bir sarmaya başladı.

Bu zor günlerden çıkış maçları hep Sivasspor ile yapılan karşılaşmalara denk geldi. Yiğidolar, Beşiktaş için adeta işaret fişeği oldu. Bu kelimeyi ilk söyleyen gelişiyle işleri değiştiren Solskjaer olmuştu.

İmza gününde kızının doğum yılı ile Beşiktaş'ın kuruluş yılı arasında bir bağ kurmuş ve 100 yıllık işaret demişti.

Yeni formatıyla birlikte Türkiye Kupası'na Sivas galibiyeti ile başlayan Kartal, 7 haftadır dış saha galibiyetini unutmuştu. Yine Sivas deplasmanında bu duruma bir son verdi.

Şampiyonluk yarışına havlu atan, Avrupa defterini kapayan Beşiktaş tek hedefi Kupa'ya Rafa Silva'nın golüyle Sivas'ı yenerek başlamıştı. Sonra Kırklareli'yi geride bırakarak 2'de 2 yapmıştı.

Yer yine Sivas'tı bu kez Emirhan ve Mario'nun golleriyle Lig'de güldü ve serinin startını verdi.

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