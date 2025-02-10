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Mert varsa sorun yok
Beşiktaş taraftarının en güvendiği oyunculardan kaptan Mert Günok her maçta kurtarışlarıyla, Kartal'a hayat vermeye devam ediyor. Sahada adeta canını dişine takarak oynayan 35 yaşındaki file bekçisine siyah-beyazlı taraftarlar nazar değecek diye korkuyor. Beşiktaş, milli file bekçisi ile geçtiğimiz ay 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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