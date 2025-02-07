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Kartal’a ‘Umut’ olacak
Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Kulübünde fazla şans bulamayan Umut da transfere sıcak bakıyor.
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