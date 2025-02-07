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Haberler Beşiktaş Kartal’a ‘Umut’ olacak

Kartal’a ‘Umut’ olacak

Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Kulübünde fazla şans bulamayan Umut da transfere sıcak bakıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kartal’a ‘Umut’ olacak
Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Kulübünde fazla şans bulamayan Umut da transfere sıcak bakıyor.
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