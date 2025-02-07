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Eren Dinkçi’ye teklif
Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz bir isim iddia edildi: Eren Dinkçi. Sezon başında Werder Bremen'den Freiburg'a 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında transfer olan başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edildi. Bild'in haberine göre siyah-beyazlıların iki kanat ve forvet arkasında görev yapabilen başarılı oyuncu için Freiburg'un kapısını çaldığı belirtildi.
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