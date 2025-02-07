Ansu Fati transferinde Beşiktaş için yeni gelişme! Masaya oturmaya hazır!

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından Valencia maçı kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki futbolcuya "Oynayabileceğin bir kulüp bul" dendi. Genç sol kanat, kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği patlamayı yapamadı ve istikrar sağlayamadı. Şu an sağlıklı durumda olan İspanyol oyuncu, kiralık olarak gidebileceği seçenek arıyor. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 hafta önce Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği sunmuştu. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Fati, Avrupa'dan teklif beklediği için olumlu yaklaşmamıştı.