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Haberler Beşiktaş Beşiktaş kupa aşkına sahada!

Beşiktaş kupa aşkına sahada!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kırklarelispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki bakım nedeniyle bu maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. İşte Beşiktaş’ın muhtemel 11’i… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş kupa aşkına sahada!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Şenol Bektaş yapacak. Fevzi Erdem Akbaş dördüncü hakem olacak. Kartal, gruptaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

OLİMPİYAT'TA SON 2 MAÇTA 2 KUPA

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyahbeyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon başında ise Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip, Paulista, Tayyip Talha ve Emrecan'ın yanı sıra tedavisi devam eden Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, takımdan ayrılan Ndour ve Al Musrati de yer almayacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ONUR, UDOKHAI, EMİRHAN, RASHICA, GEDSON, SALİH, MARIO, MUÇI, RAFA SILVA, SEMİH

KIRKLARELİSPOR: MIZHAT, OĞUZ, BURAK, DENİZHAN, HÜSEYİN, ERDEM, MUHAMMET, OKAN, SEMİH, TAŞKIN, CEMİL

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