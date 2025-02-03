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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı!

Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'yi sezon sonuna kadar Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco'ya kiraladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:52
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Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı!

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'yi sezon sonuna kadar Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco'ya kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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