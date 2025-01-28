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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Ansu Fati!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Ansu Fati!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Ansu Fati!

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi, kanat forvet pozisyonu. Siyah-beyazlılarda sol kanat orijinli futbolcu bulunmaması, yönetimi arayışa itti. Asıl mevkii merkez orta saha olan Alex-Oxlade Chamberlain, 10 numara Ernest Muçi ve santrfor Semih Kılıçsoy, yokluktan solda birçok kez denendi. Ancak bu isimlerden beklenen verim alınamayınca transfer zorunlu hale geldi. Sabah'ın haberine göre Kartal'da ilk hedef: Ansu Fati. Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon önce 'geleceğin en büyük yıldızı olacak' denilen İspanyol futbolcu, beklenen etkiyi yapamayınca geçen sezon İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a kiralanmıştı.

FENERBAHÇE DE ONUN PEŞINDE

Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Beşiktaş da bunu koz olarak kullanıp düşük bir maliyetle Fati'yi kadrosuna katmak istiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu için siyah- beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileterek beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim öncelik olsa da listede birçok oyuncu bulunduğu aktarıldı.

SAKATLIKTAN ÇOK ÇEKTİ

Barcelona altyapısından yetişen Ansu Fati, 2019- 2020'de Katalan ekibinde A takıma yükseldi. O sezon 33 müsabakada ter döken ve 8 gollük katkı veren genç oyuncunun piyasa değeri 80 milyon Euro olarak gösteriliyordu. Bir sonraki dönem ise menisküs yırtığı sebebiyle neredeyse bütün sezonu sakat geçirdi. Daha sonra toparlanamayan ve sakatlıklardan çok çeken Fati, süre şansı bulmakta zorlandı. 2023-24'te Brighton&Hove Albion'a kiralanan oyuncu, alt baldırından sorun yaşayınca orada da umduğunu bulamadı. Barça'ya geri dönen Fati, bu sezon da 11 maç kaçırdı. 8 müsabakada sadece 128 dakika sahada kalabildi.

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