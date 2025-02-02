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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması!

Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması!

Beşiktaş, ara transfer döneminde İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yönetimin ilk durakları Roma ve Empoli olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması!

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Ole Gunnar Solskjaer liderliğindeki Beşiktaş, savunmanın soluna takviye için transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal, Roma'da forma giyen Samuel Dahl ve Empoli'nin oyuncusu Liberato Cacace için girişimlere başladı.

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Roma forması giyen Samuel Dahl'ı transfer etmek istediği büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Beşiktaş, 21 yaşındaki İsveçli sol beki kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonuyla 5 yıllık renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka isim Empoli'nin 24 yaşındaki sol beki Liberato Cacace. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeni Zelandalı oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi hedefleniyor. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro olarak değerlendirilen Cacace için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Cacace, bu sezon Empoli formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, Roma'nın genç savunmacısı Dahl ise 4 maçta süre aldı ancak skor katkısı veremedi.

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