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Paulista’ya talip var
Gabriel Paulista'ya ülkesinden Corinthians talip oldu. Brezilya'dan UOL'de yer alan haberde; Paulista'nın, kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek istediği ileri sürüldü. Sezona da iyi başlayan Paulista, Beşiktaş'ın savunmadaki lideri olmuştu. Daha sonra üst üste iki büyük sakatlık yaşayan Paulista, formasından uzun bir süre uzak kaldı.
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