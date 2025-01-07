Beşiktaş'a bir ret daha: Gelme ihtimali yok!

Trendyol Süper Lig'de zor zamanlardan geçen ve son 9 maçta sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar için yerli ve yabancı birçok isim konuşuluyor.

Rumen teknik adam Razvan Lucescu, Beşiktaş'ta gündeme gelen yabancı isimlerden biriydi. Şu an PAOK'ta çalışan ve 4 ay ceza alan Lucescu hakkında Yunanistan basınından Sport 24'ün şef editörü Ilias Kallonas çarpıcı açıklamalarda bulundu

Sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, daha sonra kötü gidişatı sebep göstermiş ve Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmıştı. Yaşananların ardından Serdar Topraktepe ile sezona devam etme kararı alan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Sergen Yalçın gelen teklifi kardeşinin rahatsızlığından dolayı reddederken siyah beyazlılarda gündem diğer adaylara dönmüştü.

"İHTİMALİ YOK"

Razvan Lucescu'nun durumu yakından merak edilirken Yunanistan'dan olumsuz haber geldi. Kallonas'ın Milliyet'e özel açıklamalarına göre Razvan Lucescu'nun şu anda PAOK'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelme ihtimali yok. 2021 Temmuz'da PAOK'un başına geçen Lucescu, takımı ile ikişer kez kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı.