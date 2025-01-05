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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fibabanka 87-70 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

Beşiktaş Fibabanka 87-70 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

Beşiktaş Fibabanka , Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes'i konuk etti. Siyah beyazlılar parkeden 87-70'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 19:58
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Beşiktaş Fibabanka 87-70 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde dolu tribünler önünde oynana karşılaşmaya iyi başlayan siyah beyazlılar, ilk çeyreği 26-18, devreyi de 50-35 önde kapattı. 3. çeyreği de 69-57 geçen Beşiktaş Fibabanka, güçlü rakibi 87-70 mağluıp etmeyi başardı.

Beşiktaş Fibabanka'da Kelan Martin 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Dustin Sleva 12 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu'nun 15 sayısı mağşubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka 9. galibiyetini alırken, Anadolu Efes 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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