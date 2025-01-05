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Haberler Beşiktaş Adama Traore Beşiktaş'ın transfer listesinin en üst sırasına yerleşti!

Adama Traore Beşiktaş'ın transfer listesinin en üst sırasına yerleşti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Adama Traore'yi transfer listesine ekledi. 2025 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Traore için Beşiktaş, ara transfer döneminde Fulham ile temas kurmayı planlıyor ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Adama Traore Beşiktaş'ın transfer listesinin en üst sırasına yerleşti!

Kanat oyuncusu arayışını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Adama Traore'yi gündemine aldı. Hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Traore, son yıllarda özellikle dripling ve adam eksiltme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek Adama Traore için ara transfer döneminde İngiliz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanan Kara Kartal oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Barcelona altyapısında yetişen Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu İngiltere'de Aston Villa, Middlesbrough ve Wolverhampton formaları da giymişti.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Yenı yönetimin, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkânları seferber edeceği konuşuluyor. Yıldız futbolcu, transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Geçen yaz Fulham'a imza atan 28 yaşındaki futbolcu Londra ekibinde ikinci sezonunu geçiriyor. Hem kulübe yakın kaynaklara hem de İngiliz basınına dayandırdığı haberde, siyah-beyazlı ekibin Fulham'da forma giyen Adama Traore için teklif yapacağı iddia edildi. Bu hamle, siyah-beyazlıların ofansif hattını güçlendirme amacını taşıyor.

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