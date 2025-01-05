Suudi Arabistan'dan Al Musrati için yeni teklif!

Suudi kulübü Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi, Siyah- Beyazlı takıma 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro bonservis (ligde kalma şartına bağlı olarak devreye girecek şekilde) ve 2 milyon Euro da bonus olmak üzere 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Siyah-Beyazlı yönetimin de Musrati'nin satışına sıcak baktığı ancak Suudi ekibinin ligde son sırada olmasından dolayı şarta bağlı satın alma opsiyonunu kaldırmak istediği öğrenildi.

20 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Kartal'ın bu konu için Al Fateh ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Libyalı ön libero bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetti. Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcuya 11 milyon Euro değer biçiliyor. Al Musrati, 12 milyon Euro ile Beşiktaş'ın en pahalı transferi olma özelliğini taşıyor.