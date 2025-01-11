  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş 2-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Beşiktaş 2-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Siyah beyazlılar rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 2-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar, Ege temsilcisini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Sipay Bodrum FK'nın tek golünü 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti.

Düşme hattında yer alan Sipay Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.

VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

GEDSON FERNANDES OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes, 24. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

Portekizli oyuncu kafa travması geçirdiği için oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

NDOUR İLK GOLÜNÜ ATTI!

Fransız orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, sarı kart cezalısı Svensson'un yerine Onur Bulut'u, Semih Kılıçsoy'un yerine ise Ciro Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'a Gedson şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Beşiktaş'ın Sipay Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur unutulmadı. Mücadele öncesinde Tayfur'un şarkıları stadyumda çalınırken, siyah-beyazlı taraftarlar da telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti.

G.Saray'da Dortmund'dan transfer!
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor
DİĞER
Los Angeles yangınları onları da vurdu! Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin 1.2 milyon dolarlık evleri kül oldu
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'dan seslendi: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi"
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! 21:59
Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! 21:53
Immobile: Karmaşık bir durumdayız Immobile: Karmaşık bir durumdayız 21:48
Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" 21:41
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor 21:34
TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! 21:19
Daha Eski
Kartal 3 puan hasretine son verdi! Kartal 3 puan hasretine son verdi! 21:09
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması 21:00
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! 20:31
Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü 19:41
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 19:26