Beşiktaş 2-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puan hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar, Ege temsilcisini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Sipay Bodrum FK'nın tek golünü 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti.

Düşme hattında yer alan Sipay Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.

GEDSON FERNANDES OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes, 24. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

Portekizli oyuncu kafa travması geçirdiği için oyuna devam edemedi.

NDOUR İLK GOLÜNÜ ATTI!

Fransız orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, sarı kart cezalısı Svensson'un yerine Onur Bulut'u, Semih Kılıçsoy'un yerine ise Ciro Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Beşiktaş'ın Sipay Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur unutulmadı. Mücadele öncesinde Tayfur'un şarkıları stadyumda çalınırken, siyah-beyazlı taraftarlar da telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti.