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Haberler Beşiktaş Listeler belli oldu

Listeler belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu. 29 Aralık'ta yapılacak olan seçimde aday olan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini kulübe teslim ettiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Listeler belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu. 29 Aralık'ta yapılacak olan seçimde aday olan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini kulübe teslim ettiler. İki ismin listesi şu isimlerden oluşuyor:

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Mete Vardar, Onur Göçmez, Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Sertaç Yazar

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKAN ADAYI SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven

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