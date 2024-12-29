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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Bir daha böyle günler yaşanmayacak

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Bir daha böyle günler yaşanmayacak

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlıların başkan adaylarından Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın ilk sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:04
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Bir daha böyle günler yaşanmayacak

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlıların başkan adaylarından Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ

"BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım."

"SON 1 YILDAKİ KÖTÜ GİDİŞE NEDEN OLANLAR KAÇTI"

"Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır! Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son 1 yıldaki kötü gidişe neden olanlar kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur! Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur!"

"BEŞİKTAŞ BİR DAHA BÖYLE GÜNLER YAŞAMAYACAK"

"Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak!"

"BEŞİKTAŞ'A VERDİKLERİ ZARARI SAKLADILAR"

"Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir"

"BUNDAN SONRA KİMSE SİZİ KANDIRAMAYACAK"

"Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"

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