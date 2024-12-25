  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Hüseyin Yücel'in tepkisi ve taraftarın protestoları sonrası ocakta takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 09:45
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen ve pazar günü yapılacak seçimde yeniden aday olan Hüseyin Yücel'in eleştirdiği Arthur Masuaku, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Yücel, "Arthur Masuaku'ya benim de tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcu oldu" ifadelerini kullanırken, 31 yaşındaki oyuncu Alanyaspor maçında oyuna girdiği anlarda ve top ayağına geldiğinde taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Hüseyin Yücel, konuyla ilgili olarak, "Oyuna girmesi hataydı. Çok ciddi bir tepki oluştu ve takımın dengesi bozuldu. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Taraftarın tepkisinde haksızlık görmüyorum" diyerek Masuaku'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre, bu gelişmelerin ardından Demokratik Kongolu futbolcu, Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesini beklemeden takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Hatta Masuaku, ayrılık görüşmelerini hızlandırmak ve kendisine yeni bir kulüp bulmak amacıyla menajerini İstanbul'a çağırdı.

Milli yıldız G.Saray yolunda!
G.Saray'dan Kabore bombası!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suriye'de tokat yiyen PKK Kandil'de birbirine düştü! Elebaşı Karayılan'ı Helin Ümit'ten sonra Duran Kalkan da yalanladı
F.Bahçe Talisca'ya kavuşuyor!
F.Bahçe'ye Cengiz piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Kabore bombası! G.Saray'dan Kabore bombası! 10:17
Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor 10:01
F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! 09:54
Beşiktaş'ta Masuaku'dan flaş karar! Beşiktaş'ta Masuaku'dan flaş karar! 09:44
F.Bahçe'ye Cengiz piyangosu! F.Bahçe'ye Cengiz piyangosu! 09:27
Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık Çarşamba 08:18
Daha Eski
70-80 milyon euro para lazım 70-80 milyon euro para lazım 01:33
BOTAŞ'a fark attı BOTAŞ'a fark attı 01:26
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 00:13
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 23:21