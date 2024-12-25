Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen ve pazar günü yapılacak seçimde yeniden aday olan Hüseyin Yücel'in eleştirdiği Arthur Masuaku, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yücel, "Arthur Masuaku'ya benim de tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcu oldu" ifadelerini kullanırken, 31 yaşındaki oyuncu Alanyaspor maçında oyuna girdiği anlarda ve top ayağına geldiğinde taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.