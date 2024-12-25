Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Hüseyin Yücel'in tepkisi ve taraftarın protestoları sonrası ocakta takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...
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Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre, bu gelişmelerin ardından Demokratik Kongolu futbolcu, Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesini beklemeden takımdan ayrılma kararı aldı.
Hatta Masuaku, ayrılık görüşmelerini hızlandırmak ve kendisine yeni bir kulüp bulmak amacıyla menajerini İstanbul'a çağırdı.
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