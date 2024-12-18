Duran Kartal!

Aradığı çıkışı bir türlü yakalayamayan siyah-beyazlılar, duran toplardan yediği gollere bir türlü çare bulamadı. Ligin son sırasında yer alan Adana Demir önünde de zaafı devam eden siyah-beyazlılar, Süper Lig ve Avrupa'da kalesinde gördüğü toplam 34 golün 10'unu duran toplardan yemiş oldu. Penaltı, serbest vuruş ve kornerlerden gelen gollere engel olamayan Beşiktaş'a lig yarışında bu eksiği pahalıya patladı. Duran topların skoru Beşiktaş'ın aleyhine değiştirdiği maçlarda siyah-beyazlılar 3 yenilgi, 1 beraberlikle toplam 11 puan kaybı yaşadı. Kara Kartal şuanda zirvenin 16 puan gerisinde bulunuyor.

MASUAKU'NUN BİLETİ KESİLDİ

Savunmada her maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken ve takımını zor durumda bırakan Arthur Masuaku ile yollar ayrılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde bir teklif gelmesi halinde kabul edilecek. Hücumda verdiği katkıyı savunmada kepçeyle geri alan Masuaku, Adana Demir maçında ikinci yarı başlamadan oyundan alınmıştı.

TESİSLERDE DEV PROTESTO

Siyah beyazlı taraftarlar dün Nevzat Demir Tesisleri'nde giderek futbolcuları protesto etti. Adana'dan dönen taraftarlar soluğu doğrudan tesislerde alarak futbolcuları hedef aldı. Bunun üzerine Mert, Svensson, Gedson ve Immobile taraftarların yanına giderek nabzı düşürdü ve kötü gidiş yüzünden özür diledi. Taraftarlar ise "Böyle giderse 150 değil, 150 bin kişi geliriz" diyerek gözdağı verdi.

YABANCILARA TEPKİ

Adana Demirspor yenilgisi takım içerisinde de huzursuzluk yarattı. Soyunma odasına 2-0'lık yenilgiyle giden siyah-beyazlılarda Mert Günok ve Necip Uysal, yabancı futbolcuların bir kısmına tepki gösterdi. Umursamaz tavır sergileyen ve taraftarların çağrısına yanıt vermeyen bazı oyuncular ile soyunma odasında büyük bir gerginlik yaşandı.

TOPRAKTEPE YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor yenilgisini üstlenirken takımda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bazı isimlerin takıma katkı vermediğini düşünen Topraktepe takımda radikal değişikliklere gidecek. Cumartesi günü oynanacak olan Alanya maçıyla birlikte yeni bir sayfa açılacak.